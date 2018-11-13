Холодницкий прокомментировал выезд Продана из Украины: обещал появиться и не появлялся (видео)

По данным следствия, в мае бывший глава ГФС приобрел в турецком городе Бодрум недвижимость на полмиллиона долларов.

Правоохранители пока ничего не инкриминируют бывшему главе Государственной фискальной службы Мирославу Продану, однако он не реагировал когда его вызвали для проведения следственных действий, рассказал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что Продан попал под статью о незаконном обогащении, правда пока что формально – как свидетель.

Отмечается, что по версии ГПУ и САП, бывший чиновник наполнял не только госказну, но и свою собственную. В частности, суд наложил арест на два объекта недвижимости в турецком курортном городе Бодрум, которые Продан, по данным следствия, приобрел в мае за полмиллиона долларов.

"Пока что ему ничего не инкриминируют. Его вызвали для проведения следственных и процессуальных действий. Вызов уже не первый. Это второй вызов официальный. Перед тем была переписка в телефоне, он обещал появиться и не появлялся", - рассказал журналистам Холодницкий.

Ранее Мирослав Продан заявил, что находится в немецкой клинике, на этой неделе у него назначена плановая операция.

«Я уехал с Украины еще 8 дней назад, нахожусь в Германии. Выехал на автомобиле на совершенно законных основаниях. После лечения вернусь в Украину. Четыре с половиной месяца обращался к САП и ГПУ с предложением прийти и дать пояснения. Мне ни разу не ответили. Повестку прислали уже после того, как я уехал. Выписали повестку задним числом. Подозреваю, сделали это специально», - прокомментировал он.

В то же время, журналист Евгений Плинский заявил, что на самом деле Продан сбежал из Украины в Молдову. В подтверждение он опубликовал соответствующий документ.

«Публикую документ согласно которому Мирослав Продан 5 ноября в 06.20 минут покинул территорию Украины на молдавском автомобиле через п/п "Могилев-Подольский" и направился в Кишинев. В тот же день, в 14.04 отбыл из Кишинева на самолете в Варшаву. Интересно что этот маршрут совсем не "вяжется" с его заявлением о том, что он находится на лечении в Германии», – говорится в сообщении Плинского в Facebook.

Журналист отметил, что дорога из Винницы до Кишинева – 500-550 км с прохождением границы и разбитыми дорогами. До Киева - 260 км, откуда гораздо удобнее вылететь в Германию.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил о персональных претензиях к Продану за то, что его подчиненные пропускают контрабанду. Также Луценко рассказал о давлении на правоохранительные органы со стороны ГФС во время расследований преступлений на таможнях.