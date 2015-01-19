Начальник управления тыла Нацгвардии погорел на взятке

Об этом сообщил старший помощник генерального прокурора по особым поручениям Валерий Карпунцов на своей странице в Facebook.

«Следственным отделом Центрального региона Главной военной прокуратуры Украины совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины задокументирован факт получения неправомерной выгоды (взятка) в размере 230 тыс. грн. начальником управления тыла Национальной гвардии Украины и его соучастников (посредника и руководителя фирмы)», - отметил он.

Читайте такжеСБУ задержала во время получения взятки начальника ГАИ Полтавской области

«Сумма была получена за содействие в победе одной из фирм в конкурсных торгах на поставку продуктов питания (мясных консервов) для потребностей Национальной гвардии Украины», - говорится в сообщении.

19 января начальнику управления тыла Нацгвардии и его соучастникам было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 и ч. 3 ст. 369 УК Украины. Вышеупомянутые лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.