Начальник управления тыла Нацгвардии погорел на взятке
Генеральная прокуратура Украины задержала за взяточничество начальника управления тыла Национальной гвардии Украины.
Об этом сообщил старший помощник генерального прокурора по особым поручениям Валерий Карпунцов на своей странице в Facebook.
«Следственным отделом Центрального региона Главной военной прокуратуры Украины совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины задокументирован факт получения неправомерной выгоды (взятка) в размере 230 тыс. грн. начальником управления тыла Национальной гвардии Украины и его соучастников (посредника и руководителя фирмы)», - отметил он.
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«Сумма была получена за содействие в победе одной из фирм в конкурсных торгах на поставку продуктов питания (мясных консервов) для потребностей Национальной гвардии Украины», - говорится в сообщении.
19 января начальнику управления тыла Нацгвардии и его соучастникам было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 и ч. 3 ст. 369 УК Украины. Вышеупомянутые лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.