Большинство стран на Постоянном совете ОБСЕ в Вене осудили фейковые выборы в ОРДЛО

На заседании Постоянного совета ОБСЕ большинство стран назвали проведение Россией псевдовыборов на оккупированном Донбассе нарушением международного права и суверенитета Украины.

Большинство стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на заседании Постоянного совета в Вене осудили незаконные "выборы" на Донбассе.

Об этом сообщила постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ и председатель комитета ОБСЕ по человеческому измерению Сиан Маклеод в микроблоге Twitter.

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Она заявила, что сегодня в Вене на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ обсуждались "вчерашние незаконные, противоправные "выборы" в Донецкой и Луганской областях".

"28 стран ЕС, Канада, США, Турция, Швейцария, Норвегия, Грузия, Молдова, Азербайджан и другие осудили нарушение международного права, суверенитета Украины и Минских соглашений", - заявила она.

Как известно участницами ОБСЕ являются 57 стран.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко и украинские дипломаты анонсировали, что сегодня Постоянный совет ОБСЕ рассмотрит вопрос псевдовыборов на оккупированных территориях Донбасса.