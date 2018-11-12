Эксперт объяснил, зачем Путину новые главари "ДНР" и "ЛНР"

По словам эксперта, цель россиян — посадить Украину за стол переговоров именно с новыми ватажками.

Кремль не оставляет попыток посадить Украину за стол переговоров с террористами "ДНР" и "ЛНР", чтобы обеспечить России статус не участника конфликта на Донбассе, а "третьей стороны". Сегодня у границ Украины уже создан прецедент, который дает Кремлю шансы на исполнение этих планов.

Такое мнение выразил эксперт по международным вопросам Геннадий Друзенко, передает «Обозреватель». Он рассказал, как РФ хочет заставить Украину договариваться с террористами.

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"Кремль легитимизирует главарей непризнанных республик, поскольку существуют прецеденты и, увы, недалекие, когда с этими вожаками садятся за стол переговоров. Я говорю не про Минск, где, как бы мы не трактовали, стоят подписи Плотницкого и Захарченко, но о Приднестровье", — пояснил Друзенко.

"Украина принимает участие в формате 5+2, где два — это Кишинев и Тирасполь. Здесь есть определенное логическое несоответствие. Мы не признаем эти "республики", но и Приднестровье никто не признает", — добавил он.

По словам эксперта, цель россиян — "посадить Украину за стол переговоров именно с вожаками, а самим быть гарантами и наблюдателями".

"Им удалось это в приднестровском формате, где Украина, к сожалению, до сих пор участвует, и это вызывает у них надежду повторить этот успех", — пояснил Друзенко.

Эксперт отметил, что РФ успешно примеряет на себя роль "третьей стороны" на переговорах относительно Донбасса: "Это следует из минских соглашений. Подпись России стоит там, где подписи Украины и ОБСЕ. В рамках "нормандского формата" они также позиционируют себя как "гарант исполнения" — как сторона, которая не воюет, а способствует".