У аэропорта Донецка боевики несут существенные потери живой силы и техники

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "На территории донецкого аэропорта продолжается ведение активных действий по освобождению объектов, которые удерживаются боевиками. Противник несет существенные потери в живой силе и технике", - подчеркивается в сообщении.

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"Из минометов, гранатометов и артиллерии боевики обстреляли Макарово, Сокольники, Красногоровку, Тоненькое, Троицкое, Попасную, Чермалык и Талаковку. Три раза боевики вели огонь по Крымскому", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от обстрелов из "Градов" страдали также населенные пункты Донецкий, Счастье, Трехизбенка, Станица Луганская, Нижнее, Тоненькое, Талаковка. По 2 раза огнем с РСЗО боевики накрывали Пески и Кировское.

Больше всего - 8 обстрелов зафиксировано вблизи Гнутово. Здесь боевики применяли минометы и противотанковые ракетные комплексы и артиллерию, включая реактивную.

"Всего за сутки боевиками совершено 99 обстрелов позиций сил АТО и населенных пунктов", - подчеркивается в сообщении.