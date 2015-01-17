Луганская область прекращает автобусное сообщение с так называемой "ЛНР"

Председатель Луганской областной государственной администрации Геннадий Москаль заявляет о прекращении с 19 января автобусного и грузового сообщения между контролируемой Украиной территорией Луганской области

и так называемой "ЛНР" по трем направлениям.

"Начиная с 19 января, автобусное и грузовое сообщения между контролируемой Украиной территорией Луганской области с одной стороны и так называемой "ЛНР" с другой будет прекращено", - говорится в сообщении.

"Это связано с резким обострением боевой обстановки и постоянными обстрелами боевиками нашей территории, которые приводят к гибели мирных жителей, в том числе пассажиров автобусов и другого автотранспорта. Пункты пропуска в сторону так называемой "ЛНР" по направлениям «Луганск - Счастье - Новоайдар», «Луганск - Станица Луганская - Широкий» и «Лисичанск - в сторону временно оккупированных территорий Луганской области» с понедельника для автобусов и грузовых автомобилей будут закрыты", - отметил Москаль.

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