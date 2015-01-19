Цикл смертоносного насилия на Донбассе не может продолжаться - ОБСЕ

Об этом говорится в заявлении председателя ОБСЕ, первого вице-премьер-министра, министра иностранных дел Сербии Ивица Дачич относительно обострения ситуации в зоне проведения АТО, в частности в аэропорту Донецка, пишет Украинская правда.

Как отмечается в сообщении, Дачич резко осудил применение силы и призвал все стороны в Украине использовать максимальную сдержанность и работать в направлении достижения устойчивого прекращения огня.

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"Все стороны должны воздерживаться от воинственности, запугивания и провокационных действий", - заявил председательствующий в ОБСЕ.

При этом Дачич призвал все стороны конфликта "немедленно положить свои усилия на деэскалацию напряженности, соблюдать прекращение огня и активно взаимодействовать с ОБСЕ по достижению полного осуществления Минских договоренностей".

"Все спорные вопросы должны быть решены контактной трехстороннего группой не на поле битвы", - добавил Дачич.

При этом он призвал все стороны конфликта "уважать безопасность наблюдателей миссии ОБСЕ".