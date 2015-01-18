У Лаврова переврали отчет ОБСЕ и обвинили в теракте под Волновахой Украину

"Возмущают попытки Киева и его американских покровителей, не дожидаясь следствия и суда, возложить ответственность за трагедию в г. Волноваха на ополченцев. Однако вывод Миссии ОБСЕ от 17 января с. г. опровергает эти голословные утверждения. Требуем срочного и беспристрастного расследования трагедии с участием всех заинтересованных сторон", - говорится в заявлении МИД России по урегулированию ситуации вокруг украинского кризиса, передает ТСН.

При этом в ведомстве Лаврова переврали отчет ОБСЕ, так как он, наоборот, подтверждает подозрения Киева. Напомним, наблюдатели организации пришли к выводу, что снаряды по автобусу были выпущены с севера или северо-востока. В указанном направлении находятся Докучаевск, Еленовка, Новотроицкое и другие населенные пункты, которые контролируются боевиками.

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Российский МИД, в свою очередь, обвиняет украинскую сторону не только в теракте под Волновахой, но и в трагедии с "Боингом". Россияне видят в этом попытки Киева решить конфликт на Донбассе военным путем.

"Подобные попытки, связанные с явными провокациями (вроде ситуации с малайзийским "Боингом" и расстрелом автобуса под Волновахой), случаются, как правило, накануне мероприятий по линии Евросоюза и других встреч западных государств, на которых рассматривается ситуация в Украине", - говорится в МИД РФ.