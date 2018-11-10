Россия не планирует останавливать оккупацию Крыма - постпред Украины в ООН

Целью Кремля является тотальное военное господство в Черноморском регионе и за его пределами.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Россия не планирует останавливать оккупацию Крыма, а постоянная милитаризация Азовского моря стала крайне серьезной проблемой.

Об этом он сказал во время лекции в Гарвардском университете в пятницу, 9 ноября, передает ТСН.

Ельченко подчеркнул, что целью Кремля является тотальное военное господство в Черноморском регионе и за его пределами.

"Например, Крым часто используется как штаб-квартира и база снабжения российского военного участия в Сирии. Россия также заставляет жителей Крыма, в том числе путем давления или пропаганды, участвовать в российских военных операциях за рубежом. Именно поэтому это нельзя считать чисто украинским или региональным вопросам", - отметил постпред.

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По его словам, эта проблема имеет сильное стратегическое влияние на всю европейскую безопасность. "Крым - это не только тестовая площадка для нового российского вооружения и потенциальной зоны для распространения ядерного оружия, но также является ключевым элементом российской военной экспансионистской политики", - подчеркнул дипломат.

Он добавил, что РФ удвоила свои военные силы на полуострове и продолжает подготовку крымской военной инфраструктуры для развертывания ядерного оружия, включая реконструкцию хранилищ ядерных боеголовок.

Ельченко отметил, что строительство Керченского моста Россией также чревато долговременными негативными последствиями для прибрежной и морской среды Азовского моря, поскольку оно помимо нарушения свободы международного судоходства также существенно вредит экологии: препятствует циркуляции воды, увеличивает эрозию и вредит природоохранным территориям.

"Этот мост простирается с территории России на суверенную территорию Украины, тем самым увеличивая количество тяжелого оружия, оборудования и военного персонала в Крыму... Поэтому, здесь остается серьезная угроза морского нападения из Азовского направления в случае масштабной военной конфронтации", - добавил он.

Наномним, ранее Владимир Ельченко на заседании Совета безопасности ООН заявил, что Российская Федерация переместила на проживание в оккупированный ею Крым 108000 российских граждан.