Теперь у Тимошенко подумают, как не допустить монополии ”дочки” Газпрома

Председатель НАК «Нафтогаз Украины" Олег ДУБИНА заявляет, что согласно подписанному 12 марта соглашению между НАК "Нафтогаз" и ОАО «Газпром», весь газ, который будет реализовывать дочерняя или аффилированная компания «Газпрома» украинским промышленным потребителям, будет поставляться через НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе парламентских слушаний на тему «Энергетическая безопасность Украины: состояние и перспективы обеспечения природным газом» сегодня в Киеве.

«Весь газ, который заходит в Украину, будет оформляться на НАК «Нафтогаз Украины», и уже НАК будет реализовывать его этой компании», - отметил он.

О.ДУБИНА добавил, что дочерняя компания "Газпрома" будет поставлять украинским промпотребителям порядка 7,5 млрд. куб. м газа.

В свою очередь министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН отметил, что «необходимо не допустить монопольного влияния этой компании (дочерней компании «Газпрома» – УНИАН)».

Как сообщал УНИАН, 12 марта «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали Соглашение о развитии отношений в газовой сфере. В соответствии с Соглашением, с 1 апреля 2008 года дочерняя или аффилированная компания ОАО «Газпром» будет ежегодно осуществлять прямые поставки газа промышленным потребителям Украины в объеме не менее 7,5 млрд. куб. м.