Турчинов пригрозил организаторам "выборов" в ОРДЛО уголовной ответственностью

Он напомнил, что проведение так называемых "выборов" осуждается всеми ведущими странами мира.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов предупреждает об уголовной ответственности за организацию и проведение так называемых «выборов» в отдельных районах Донецкой и Луганской областей которые запланированы на 11 ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

По словам Турчинов, проведение так называемых «выборов» в ОРДЛО осуждается всеми ведущими странами мира, «является грубым нарушением и полной дискредитацией Минских соглашений, а также попыткой российского агрессора усилить свой контроль над оккупированной территорией».

«Правоохранительные органы Украины найдут всех организаторов и участников этих псевдовыборов, и они будут неизбежно привлечены к уголовной ответственности», - сказал он.

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Турчинов напомнил, что, согласно законодательству Украины, участие в организации и проведении фейковых выборов на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей подпадает под действие таких статей Уголовного кодекса Украины: статья 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества); статья 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненно с конфискацией имущества); статья 110-2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины; статья 111 (Государственная измена) статья 114-1 (воспрепятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований).

Секретарь СНБО подчеркнул, что, кроме указанных статей, организаторы этих фейковых выборов и те, кто принимают в них участие, могут также быть привлечены к уголовной ответственности по другим статьям, которые предусматривают длительные сроки лишения свободы и конфискацию имущества. Это, в частности, статьи 158, 159-1, 161, 170, 255, 256, 258-3, 258-5, 260, 293, 295, 332-1, 338, 340, 341, 353, 436, 436-1 Уголовного кодекса Украины.

«Хочу заверить всех, кто причастен к проведению этих преступных мероприятий, о безосновательности надежд избежать ответственности за свои действия и предупреждаю, что у вас есть только один шанс - вовремя остановиться от участия в преступлении», - сказал он и подчеркнул, что временно оккупированные Донбасс и Крым были и будут неотъемлемой частью Украины.

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Как сообщал УНИАН, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября назначены так называемые «внеочередные выборы глав «ДНР» и «ЛНР» и так называемых «депутатов парламентов».

В Евросоюзе и США заявили, что назначение «выборов» в так называемых «ЛНР» и «ДНР» является нарушением Минских договоренностей.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о «чрезвычайной важности» того, кто возглавит оккупационные администрации временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей после псевдовыборов 11 ноября. Он утверждает, что так называемые «выборы» главарей «ДНР» и «ЛНР» и так называемых «депутатов парламентов» не противоречат Минским соглашениям.