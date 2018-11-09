Климкин прогнозирует введение Евросоюзом санкций против организаторов незаконных выборов на Донбассе

Глава МИД подчеркнул, что действия важнее, чем просто заявления.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прогнозирует введение Европейским Союзом санкций против организаторов незаконных выборов на оккупированной части Донбасса, которые состоятся 11 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД сказал журналистам.

«Непременно будут санкции в отношении тех, кто руководит организацией этих «выборов» и кого «изберут». Как вы знаете, это мы только что обсуждали с Йоханнесом Ханом. Это будет специальным пунктом в повестке дня Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в понедельник и вторник для обсуждения этих событий. Будут приняты меры, но конечно, я не могу заранее говорить за Европейский Союз, но будут согласованные действия, не только политические заявления», - подчеркнул Климкин.

При этом он добавил, что с Россией можно говорить только с позиции силы.

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«Вы можете говорить с Россией только с позиции силы. Вы не можете говорить с Россией с позиции слабости. Поэтому политические заявления важны, солидарность важна, но действия очень важны», - добавил глава МИД.

Также Климкин подчеркнул, что важно сохранять международную солидарность.

«Вчерашние санкции США является хорошим аргументом в наращивании и усилении нашей общей реакции на российские провокации», - заявил Климкин.

В этой связи он призывает международных партнеров сохранять единство и быть последовательными в оказании давления на Россию, чтобы она снова соблюдала международное право.

«И чтобы вернуть жителям Донбасса нормальную жизнь и нормальную жизнь в Украине», - резюмировал глава МИД.

Как сообщал УНИАН, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября назначены так называемые «внеочередные выборы глав «ДНР» и «ЛНР» и так называемых «депутатов парламентов».

В ЕС и США заявили, что назначение «выборов» в так называемых «ЛНР» и «ДНР» является нарушением Минских договоренностей.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о «чрезвычайной важности» того, кто возглавит оккупационные администрации временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей после псевдовыборов 11 ноября. Он утверждает, что так называемые «выборы» главарей «ДНР» и «ЛНР» и так называемых «депутатов парламентов» не противоречат Минским соглашениям .