В Раде зарегистрировали законопроект о ратификации договора о Гаагском суде

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Накануне правозащитная организация Amnesty International Ukraine призвала Верховную Раду ратифицировать Римский статут.

В 2000 году Украина подписала Римский статут - международный договор о Международный уголовный суд (Гаагский суд), однако до сих пор не ратифицировала его.

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На МКС сегодня рассмотрел продолжает рассматривать дела более трех десятков людей, обвиненных в преступлениях против человечности и геноциде. Максимальное наказание для признанных виновными - тридцать лет, в отдельных особых случаях пожизненное заключение.

25 февраля 2014 года Верховная Рада обратилась в Международный уголовный суд с целью привлечения к уголовной ответственности в этом Суде высших должностных лиц Украины относительно предусмотренных статьей 7 Римского статута МУС преступлений против человечности во время мирных акций протестов граждан на Майдане.