Нефтегазовым сектором в Минэнерго будет заниматься Куйда - СМИ

Об этом "НефтеРынку" сообщил источник в Кабинете Министров.

Владимир Куйда является братом Игоря Куйды, партнера Константина Григоришина, который владеет рядом энергетических компаний. Игорь Куйда в разное время занимал руководящие должности на предприятиях, контролируемых Григоришиным.

По данным газеты Дело, Владимир Куйда родился в городе Запорожье в 1970 году. Закончил Запорожский машиностроительный институт, Запорожский государственный университет, продолжает обучение в Ивано-Франковском институте нефти и газа. В группе "Энергетический стандарт" работает с 1994 года.

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Был членом наблюдательных советов Банка "Зевс" и Сумского НПО им. Фрунзе. Работал на предприятиях черной и цветной металлургии Украины, Сумском машиностроительном НПО им. Фрунзе, "Сумыоблэнерго", советником министра экологии и природных ресурсов Украины.

Работал - председателем правления ОАО "Днепроспецсталь", генеральным директором ОАО "Запорожтрансформатор".

По данным СМИ, Андрей Бойчук является креатурой нардепа Сергея Пашинского, который с помощью структур "Фактора" (нефтегазовые активы братьев Сергея и Владимира Тищенко) курировал захват и вывоз нефтепродуктов с нефтебазы ООО "Восток", Херсонской перевалки, Одесского НПЗ, а в конце 2014 года – ему приписывают попытку захвата пункта управления дизельного трубопровода "Прикарпатзахидтранса" в Житомирской области.