В РФ признали, что много россиян может быть привлечено к ответственности в Украине за незаконное пересечение границы

В России расценили закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы гражданами страны-агрессора как «очередную попытку киевского руководства под вымышленным предлогом защиты суверенитета и территориальной целостности продолжать нагнетать антироссийскую истерику накануне президентских выборов».

В МИД РФ признали, что большое количество россиян может быть привлечено к уголовной ответственности в Украине за незаконное пересечение границы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она возмутилась тем, что уголовное преследование наступает в случае, если целью визита является нанесение вреда Украине, использование недостоверных документов при пересечении границы, что дает украинским властям «широкие, а лучше сказать - безбрежные возможности для свободной трактовки принятого документа».

По мнению Захаровой, под эту статью можно подвести, «в принципе, любого гражданина».

«Учитывая, с какой легкостью раздаются титулы без каких-то оснований, то наличие пункта «Нанесение вреда Украине» можно применить вообще в принципе к любому человеку», - сказала Захарова.

Она также заявила, что «закон сфокусирован на представителях России, которую нынешний украинский режим, следуя только им одним понятной логике, называет страной-агрессором».

По словам Захаровой, ранее «рестрикции» применялись индивидуально, потом под запрет «начали попадать деятели российской культуры», а теперь власти Украины «начали действовать более масштабно и начали вводить ограничения, которые легко можно распространить на большие группы людей, в частности, россиян, которые собираются посетить Украину».

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«Расцениваем это как очередную попытку киевского руководства под вымышленным предлогом защиты суверенитета и территориальной целостности Украины продолжать нагнетать антироссийскую истерику в стране накануне президентских выборов», - подчеркнула Захарова.

Как сообщал УНИАН, 18 октября Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы об ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины (№ 7017).

Закон, в частности, дополняет Уголовный кодекс статьей 332-2 «Незаконное пересечение государственной границы Украины». Устанавливается, что пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, или представителями подразделений вооруженных сил либо иных силовых ведомств государства-агрессора любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или по документам, содержащим недостоверные сведения, наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.

Те же действия, совершенные повторно или группой лиц, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Совершение этих действий в сочетании с насилием или с применением оружия будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

7 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон.