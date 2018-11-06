Президентский законопроект об адвокатуре лишает людей права на защиту – адвокат

Эксперт заявил, что законопроект №9055 нарушает права человека, а его разработка проходила тайно и без участия Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Депутат Верховной Рады Украины Виталий Куприй (внефракционный) и заместитель председателя Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ) Валентин Гвоздий выступили против законопроекта Президента Украины Петра Порошенко об адвокатуре (№9055).

Об этом они сообщили в ходе брифинга в парламенте.

"В последние дни рассматривается законопроект об адвокатуре №9055, внесенный Президентом Украины, который направлен на уничтожение этой институции как независимого полноценного органа", - сказал Гвоздий.

Адвокат заявил, что законопроект №9055 нарушает права человека, а его разработка проходила тайно и без участия Национальной ассоциации адвокатов Украины. "Этот законопроект на самом деле делает наше государство тоталитарным. Он отбирает у человека право на защиту. Этим законом предлагается дать больше рычагов правоохранительным органам для давления на адвоката", - подчеркнул Гвоздий.

В частности, адвокатура выбирает представителей в Высший совет правосудия, Высшую квалификационную комиссию судей и Дисциплинарную прокурорскую палату.

"Это серьезный предохранитель для злоупотребления судебной системы и давления на нее представителями власти. И именно это происходит сегодня! Под видом взятия под контроль адвокатуры по принципу разделяй и властвуй государство усиливает свое влияние на судебную систему", - уточнил адвокат.

По словам Гвоздия, действующий ныне закон об адвокатуре был разработан при содействии европейских экспертов и подтвержден 2 выводами "Венецианской комиссии" о соответствии мировым стандартам.

"Зачем менять то, что и так соответствует мировым стандартам?" - спрашивает адвокат.

Зампредседателя НААУ выступает за поддержку альтернативных президентскому законопроектов об адвокатуре и за рассмотрение всех внесенных в парламент законопроектов "Венецианской комиссией", на соответствие стандартам Совета Европы.