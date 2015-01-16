Министр финансов США посетит Украину по дороге из Давоса
Министр финансов США Джейкоб Лью после участия в Мировом экономическом форуме в Давосе (Швейцария), на который он отбудет 22 января, посетит Украину.
Об этом говорится в сообщении Минфина США, которое цитирует Радио Свобода.
«После участия в форуме министр Лью посетит другие страны Европы, в частности Украину, где встретится с высокопоставленными чиновниками и обсудит дополнительную американскую помощь, о которой заявляли на этой неделе», - говорится в сообщении.
Читайте такжеГосдеп США считает Россию ответственной за теракт в Волновахе13 января Министерство финансов США сообщило, что Вашингтон планирует предоставить Украине в этом году заемные гарантии на сумму в 2 миллиарда долларов в рамках широкого международного пакета поддержки с целью не допустить дефолта страны. Как говорится в заявлении, эти гарантии будут зависеть от выполнения Киевом условий программы займа от Международного валютного фонда.