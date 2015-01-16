Министр финансов США посетит Украину по дороге из Давоса

Об этом говорится в сообщении Минфина США, которое цитирует Радио Свобода.

«После участия в форуме министр Лью посетит другие страны Европы, в частности Украину, где встретится с высокопоставленными чиновниками и обсудит дополнительную американскую помощь, о которой заявляли на этой неделе», - говорится в сообщении.

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