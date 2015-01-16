ГПУ возбудила дело относительно Королевской за финансирование сепаратистов
13:59, 16 января 2015Политика
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Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело и проверяет факты относительно причастности народного депутата от "Оппозиционного блока" Наталии Королевской к финансированию сепаратистов на востоке Украины.
Королевскую проверят на финансирование терроризма / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил генпрокурор Виталий Ярема.
“Мы действительно 4 дня назад зарегистрировали уголовное производство и проводим расследование по факту обращения народного депутата Ирины Геращенко”, - сказал Ярема, отметив, что сейчас по этому поводу проводятся соответствующие следственные действия.
Читайте такжеВ Донецкой области арестованы 103 подозреваемых в террористической и диверсионной деятельностиКак сообщал УНИАН, ранее Геращенко направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить причастность Королевской и экс-депутата Александра Ефремова к финансированию боевиков на востоке Украины.
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