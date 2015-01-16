ГПУ возбудила дело относительно Королевской за финансирование сепаратистов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил генпрокурор Виталий Ярема.

“Мы действительно 4 дня назад зарегистрировали уголовное производство и проводим расследование по факту обращения народного депутата Ирины Геращенко”, - сказал Ярема, отметив, что сейчас по этому поводу проводятся соответствующие следственные действия.

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