Посол США: Атаки на Донецкий аэропорт являются нарушением Минских соглашений

Об этом он написал в своем твиттере в четверг вечером.

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Сегодняшние атаки сепаратистов, которых поддерживает Россия, Донецкий аэропорт является самым последним примером того, как они нарушают Минские соглашения - Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) January 15, 2015

"Сегодняшние атаки сепаратистов, которых поддерживает Россия, на Донецкий аэропорт являются последним примером того, как они нарушают Минские соглашения", - отметил он.

Напомним, утром боевики возобновили штурм Донецкого аэропорта, есть раненые с украинской стороны.