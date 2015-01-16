Посол США: Атаки на Донецкий аэропорт являются нарушением Минских соглашений

12:43, 16 января 2015
Политика
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Посол США Джеффри Паєтт заявляет, что атаки боевиков на донецкий аэропорт являются нарушением Минских соглашений.

REUTERS

Об этом он написал в своем твиттере в четверг вечером.

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"Сегодняшние атаки сепаратистов, которых поддерживает Россия, на Донецкий аэропорт являются последним примером того, как они нарушают Минские соглашения", - отметил он.

Напомним, утром боевики возобновили штурм Донецкого аэропорта, есть раненые с украинской стороны.

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