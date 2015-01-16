Посол США: Атаки на Донецкий аэропорт являются нарушением Минских соглашений
12:43, 16 января 2015Политика
2215 0
Посол США Джеффри Паєтт заявляет, что атаки боевиков на донецкий аэропорт являются нарушением Минских соглашений.
REUTERS
Об этом он написал в своем твиттере в четверг вечером.
Читайте такжеПорошенко о штурме Донецкого аэропорта: Вчера "киборги" осуществили невозможное
Сегодняшние атаки сепаратистов, которых поддерживает Россия, Донецкий аэропорт является самым последним примером того, как они нарушают Минские соглашения
- Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) January 15, 2015
"Сегодняшние атаки сепаратистов, которых поддерживает Россия, на Донецкий аэропорт являются последним примером того, как они нарушают Минские соглашения", - отметил он.
Напомним, утром боевики возобновили штурм Донецкого аэропорта, есть раненые с украинской стороны.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter