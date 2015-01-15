Комбат о бое в донецком аэропорту: Интенсивность огня абсолютная, больше не бывает

Новый терминал украинские "киборги" не сдали, говорится в сюжете ТСН.

По данным украинской военной разведки, именно сегодня вожаки донецких боевиков отдали приказ террористам зачистить аэроропорт. Для этого в районе аэродрома сосредоточили большое количество штурмовых групп и технику, чтобы создать неоднократное преимущество.

Руководители "ДНР" уже приготовились праздновать победу. И даже пригласили наблюдателей ОБСЕ вместе отпраздновать разгром украинского гарнизона.

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Российская пропаганда сообщила о захвате боевиками аэропорта, показав при этом сепаратистские флаги якобы над терминалом.

Но "киборги" испортили все эти планы. Защитники аэропорта выстояли во всех штурмах, а вечером перешли в контратаку и отбили часть утраченных территорий.

Нардеп Дмитрий Тимчук говорит, что основная проблема защитников аэродрома - даже не враг, а приказ командования соблюдать перемирие.

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Кое-кто из командиров артиллерии игнорирует его и открывает огонь по нападающим боевикам, другие же на просьбу "киборгов" не реагируют, ссылаясь на руководство.

"Начали вызывать артиллерию, нам говорят - артиллерия работать не будет, потому что у нас перемирие. Танки весь вечер, всю ночь нас добивали, добивали близко. Утром штурм начался с пехоты и танков. Наши танки молчат, нет танков", - рассказал по телефону боец 93-й бригады.

Условия защиты крайне сложные, признает очевидец.

"У нас просто сквозняки. Стены завалены. Держимся. Сейчас уже все отступили в один зал, нас выдавили. Стоим, круговую оборону держим в одном зале", - рассказал боец.

Интенсивность огня в сегодняшних боях за аэропорт просто зашкаливала.

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"Просто ад - это все, что я сейчас могу вам сказать. Интенсивность огня абсолютная, больше нельзя придумать. Из всего, что можно, работаем и мы, и они", - рассказал комбат "Черный" из числа защитников аэродрома.

В штабе АТО впоследствии сообщили, что военные начали интенсивно отбиваться. В ход пошла артиллерия, на аэродром прибыло подкрепление.

О сдаче аэропорта даже речи быть не может, утверждают военные.

Несколько комбатов в телефонном разговоре отметили, что подобные штурмы их подчиненные отбивали уже не раз. Правда, добавляют, что сегодня атаки боевиков были едва ли не самые мощные за весь период обороны аэропорта.