Три фракции поддерживают создание ВСК относительно расследования нападений на активистов

Сегодня вечером состоятся заседания фракций парламента, на которых депутаты должны определиться со своими представителями в будущую ВСК относительно гибели Екатерины Гандзюк и нападения на активистов.

На сегодняшний день только фракции «Батькивщина» и «Самопомич» заявили о готовности подать кандидатуры во временную следственную комиссию по расследованию нападений на общественных активистов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила народный депутат Украины от «Самопомочи» Елена Сотник на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По её словам, фракция «Оппозиционный блок» и депутатская группа «Видродження» отказались предоставлять свои кандидатуры.

Сотник утверждает, что в вопросе создания ВСК «нет никакого вопроса политизации». Она подчеркнула, что речь идет не только о нападении на Екатерину Гандзюк, но и на других общественных активистов.

«Предметом этой ВСК является не только убийство Кати, предметом являются массовые, более 55 за последний год, нападения на активистов, которые не расследуются, саботируются расследования», - отметила Сотник.

Сотник обратилась к председателю ВР Андрею Парубию, чтобы вопрос о создании ВСК был поставлен завтра на голосование в сессионном зале. В ответ Парубий отметил, что соответствующий проект постановления еще не зарегистрирован в парламенте.

В свою очередь первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко отметила, что в эту ВСК необходимо пригласить в качестве эксперта мэра Херсона, советником которого работала Екатерина Гандзюк. Также, считает Геращенко, в составе ВСК должны быть журналисты, которые, по её словам, утверждают, что у Екатерины Гандзюк был конфликт с руководством некоторых политических сил в области, «которые, кстати, работают в оппозиции».

Как отметила Ирина Геращенко в Facebook, фракции Верховной рады Украины сегодня вечером, 5 ноября, проведут заседания, на которых определятся с представителями временной следственной комиссии (ВСК) относительно гибели Екатерины Гандзюк. Геращенко подчеркнула, что для регистрации постановления о создании ВСК необходимы конкретные фамилии представителей фракций, которые определяются на заседаниях.

"Сегодня вечером состоятся заседания фракций парламента, на которых, я уверена, коллеги определятся со своими представителями в будущую ВСК относительно гибели Екатерины Гандзюк и нападения на активистов", - написала она.

Геращенко добавила, что комиссия должна следить за ходом расследования, давать политические оценки. Вместе с тем, нардеп добавила, что комиссия не имеет полномочий вести следствие, проводить следственные действия, назвать имена убийц и заказчиков.

Председатель фракции Артур Герасимов во время заседания согласительного совета ВРУ заявил, что фракция "Блока Петра Порошенко" готова делегировать представителей временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию нападений на общественных деятелей.

"Мы предлагаем выслушать на профильном комитете руководителей соответствующих силовых органов и получить информацию. По результатам слушаний принять решение о создании ВСК. Чтобы развеять все инсинуации, хочу сразу сказать, что наша фракция готова делегировать своих представителей в эту следственную комиссию", - сказал Артур Герасимов.

Он высказал требование к Нацполиции "направить все ресурсы, чтобы завершить расследование этого жестокого преступления в кратчайшие сроки" (нападения на Екатерину Гандзюк, - ред.).

В то же время народный депутат от БПП Светлана Залищук заявила, что парламентские фракции Блока Петра Порошенко и "Народного фронта" блокируют создание временной следственной комиссии по расследованию фактов нападений на активистов.

"К сожалению, руководство Верховной Рады Украины и парламентской коалиции пренебрегает своим правом контролировать правоохранительные органы и возможностью провести собственное расследование вопросов, представляющих общественный интерес", – написала Залищук на своей странице в Фейсбук.

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Депутат рассказала, что еще 22 октября группа народных депутатов подала в регламентный комитет проект постановления о создании ВСК для проведения расследования сведений относительно нападений на общественных активистов в 2017-2018 годах.

Впрочем, сформировать комиссию до сих пор не удалось, потому что за две недели представителей в состав ВСК направили только две фракции – "Самопомощь" и "Батькивщина".

"Все другие депутатские фракции и группы проигнорировали создания ВСК. В том числе фракции Блока Петра Порошенко и "Народного фронта", представители которых возглавляют все силовые и правоохранительные органы в стране", – подчеркнула Залищук.

Согласно Закону "О Регламенте Верховной Рады Украины", количественный состав временной специальной комиссии формируется депутатскими фракциями и группами в пятидневный срок со дня письменного обращения инициаторов создания ВСК. Для создания комиссии достаточно представительства хотя бы одного народного депутата от каждой депутатской фракции или группы.

Одновременно Залищук уточняет, что включить в повестку дня заседания сессии вопрос создания ВСК можно и без направления фракциями или группами своих представителей и без дополнительного голосования.

Поэтому 5 октября группа народных депутатов, а также представители правозащитных общественных организаций потребуют включить вопрос создания ВСК в повестку дня.

Представители фракции "Народный фронт" пока что не прокомментировали свое решение относительно создания ВСК.

Напомним, 5 ноября перед началом заседания согласительного совета ВРУ группа народных депутатов, беседуя со спикером парламента Андреем Парубием, предложила создать временную следственную комиссию для расследования нападений на общественных деятелей.

Как сообщалось, 4 ноября 2018 года на 34-м году жизни умерла советник мэра Херсона Екатерина Гандзюк, которую облили серной кислотой в июле этого года. Предварительно причиной смерти стал обрыв тромба. В полиции пообещали, что после выводов экспертизы относительно причин смерти Гандзюк дадут правовую квалификацию.