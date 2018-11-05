В Раде требуют создать комиссию для расследования нападений на активистов

Найем заявил, что утром 5 ноября вместе с коллегами пойдет на заседание согласительного совета, где будет требовать создания такой комиссии.

Нардеп от БПП Мустафа Найем требует создать временную следственную комиссию для расследования фактов нападений на активистов в 2017-2018 годах.

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Об этом он написал в Facebook. "Почти две недели назад мы с коллегами зарегистрировали в парламенте постановление о создании временной следственной комиссии по расследованию всех этих фактов", - написал нардеп.

Он напомнил, что по закону для создания ВСК нужно представительство всех парламентских фракций и групп.

"За две недели такое решение смогли принять лишь две фракции – Самопомич и Батькивщина. Две крупнейшие парламентские фракции – Блок Петра Порошенко и Народный фронт, которые контролируют все (!) силовые и правоохранительные функции в стране проигнорировали создание ВСК", - написал Найем.

Он добавил, что утром 5 ноября вместе с коллегами пойдет на заседание согласительного совета, где будет требовать создания такой комиссии.

"Закон позволяет создать комиссию и без БПП и Народного фронта. Если депутатская фракция или группа не представила в установленный срок представителей для работы в ВСК, то комиссия создается без участия представителей этой депутатской фракции или группы", - напомнил нардеп.

По словам Найема, сейчас все в руках спикера парламента Андрея Парубия. "Согласно регламенту, вопрос создания ВСК можно ставить на голосование без включения в повестку дня. Нам нужно всего 150 голосов", - подытожил нардеп.