За сутки боевики более 80 раз обстреляли позиции сил АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер АТО Леонид Матюхин сегодня на брифинге в Киеве.

«Ночь на Донбассе прошла неспокойно. Незаконные вооруженные формирования продолжают обстрелы позиций сил АТО. Начиная с 18 часов вчерашнего вечера, боевики 38 раз открывали огонь, применяя тяжелое вооружение", - отметил он.

Читайте такжеБоевики продолжают перегруппировку сил, к Дебальцево прибыла ротная тактическая группаТакже, по словам Матюхина, Донецкий аэропорт находится под контролем украинских военных. Здесь после 20.00 наблюдается относительное затишье. В полночь боевики обстреляли метеовышку из РСЗО «Град» и после этого до самого утра огонь не открывали. До 00.30 ночи из артиллерии и реактивных систем залпового огня обстреливались ближайшие к аэропорту населенные пункты, после чего также наступило затишье. Больше всего от обстрелов бандформирований пострадали Пески и Тоненькое.

«На других направлениях незаконные вооруженные формирования из «Градов» обстреляли населенные пункты Счастье, Крымское, Верхняя Ольховая, Трехизбенка и окрестности Фрунзе. Огонь они здесь вели до 4:00 утра », - добавил пресс-офицер АТО.