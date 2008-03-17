Винский считает проблемой коалиции отношения между Секретариатом и Кабмином

13:40, 17 марта 2008
Политика
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Министр думает, что разногласия будут преодолены

Министр транспорта  и  связи  Иосиф  Винский не отрицает, что в коалиции есть проблемы, но  уверен, что они будут решены.  Об этом он сказал в интервью журналу «Главред».«…Есть проблемы в коалиции – они для меня очевидны, я их вижу. Но это вопрос времени, мы эти проблемы развяжем – мы обречены  на  это,  другого  варианта нет!», - отметил Винский. Он уточнил,  что  считает  проблемой  коалиции  «определенные «нестыковки», которые существуют сегодня  в отношениях  Секретариата Президента и Кабинета министров». «Они очевидны, но когда ВР, наконец, действительно заработает, станет понятно, какие реальные проблемы есть в коалиции, и какие –  в оппозиции.  На сегодня понять это невозможно...»,  -  сказал Винский. Он уверен, что у коалиции есть 226 голосов  для  принятия  пакета  политических  документов,  вписанных в коалиционное соглашение. «Безусловно!», -  ответил Винский  на соответствующий  вопрос.  «227  голосов у нас есть! Я допускаю, что какие-то законопроекты не пройдут – ничего страшного, другие пройдут. Вернемся  к ним по регламенту еще раз. Не вижу здесь никакой проблемы. В любом случае коалиция – это намного эффективнее, чем ее отсутствие – это же очевидные  вещи», - сказал Винский. В то же время он отметил, что  «если  мы  (в  коалиции  – Ред.) будем неспособны работать, тогда действительно наша  коалиция может распасться, и будут новые выборы».

Винский  подчеркнул, что не видит возможности создать коалицию другого формата в этой Верховной Раде.

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