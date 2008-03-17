Винский считает проблемой коалиции отношения между Секретариатом и Кабмином

Министр думает, что разногласия будут преодолены

Министр транспорта и связи Иосиф Винский не отрицает, что в коалиции есть проблемы, но уверен, что они будут решены. Об этом он сказал в интервью Министр транспорта и связи Иосиф Винский не отрицает, что в коалиции есть проблемы, но уверен, что они будут решены. Об этом он сказал в интервью журналу «Главред». «…Есть проблемы в коалиции – они для меня очевидны, я их вижу. Но это вопрос времени, мы эти проблемы развяжем – мы обречены на это, другого варианта нет!», - отметил Винский. Он уточнил, что считает проблемой коалиции «определенные «нестыковки», которые существуют сегодня в отношениях Секретариата Президента и Кабинета министров». «Они очевидны, но когда ВР, наконец, действительно заработает, станет понятно, какие реальные проблемы есть в коалиции, и какие – в оппозиции. На сегодня понять это невозможно...», - сказал Винский. Он уверен, что у коалиции есть 226 голосов для принятия пакета политических документов, вписанных в коалиционное соглашение. «Безусловно!», - ответил Винский на соответствующий вопрос. «227 голосов у нас есть! Я допускаю, что какие-то законопроекты не пройдут – ничего страшного, другие пройдут. Вернемся к ним по регламенту еще раз. Не вижу здесь никакой проблемы. В любом случае коалиция – это намного эффективнее, чем ее отсутствие – это же очевидные вещи», - сказал Винский. В то же время он отметил, что «если мы (в коалиции – Ред.) будем неспособны работать, тогда действительно наша коалиция может распасться, и будут новые выборы». Винский подчеркнул, что не видит возможности создать коалицию другого формата в этой Верховной Раде.

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