В Сейме Литвы призвали освободить Савченко

Об этом написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Твиттер.

«Комитет Сейма Литвы принял заявление по Надежде Савченко. Призыв очень простой: #FreeSavchenko Искренне благодарные литовским друзьям за поддержку!», - написал Климкин.

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Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов.

27 октября 2014 года Басманный суд Москвы продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года. 22 декабря Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты Савченко, и оставил ее под стражей. Ее удерживают в московском СИЗО.

15 декабря Савченко объявила голодовку.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко было избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада призвала международные организации и межпарламентские ассамблеи способствовать освобождению Савченко и делегировала ее в ПАСЕ.