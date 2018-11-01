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В Киеве проходит брифинг Порошенко и Меркель (онлайн-трансляция)

15:22, 01 ноября 2018
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

В Киеве проходит брифинг президента Украины Петра Порошенко и федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель, которая находится с визитом в Украине по приглашению главы Украинского государства.

Ранее прошла встреча Порошенко и Меркель в формате «с глазу на глаз».

Как сообщал УНИАН, ранее в пресс-службе президента Украины сообщили, что Порошенко и Меркель на встрече 1 ноября скоординируют дальнейшие совместные шаги с целью обеспечения реализации Минских договоренностей и усиления международной коалиции в рамках противодействия российской агрессии.

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Теги: #переговори#Ангела Меркель