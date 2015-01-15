Москаль рассказал, как Могилев помогал аннексировать Крым

Об этом чиновник заявил в интервью газете "Депо", пишет Украинская правда.

"Он ездил на инструктаж в Москву, его инструктировали в ФСБ и в кабинетах Кремля. В Совет Министров Крыма и Верховную Раду Крыма заходили люди под видом посетителей, им там сделали отдельное крыло, куда они складировали необходимое оружие, они там жили, им завозили продукты питания. Под видом ремонта крыло отгородили от посторонних глаз" – рассказал Москаль.

"Как это все могло проходить без ведома Могилева?" – удивился он.

"Другой вопрос, что когда началась активная фаза операции по захвату Крыма, Могилев просто струсил, как и все ставленники Януковича. Тогда возникла необходимость назначить человека, который бы выполнил все, что запланировано. Времени у них не было, время "Ч" - было определено", - сказал Москаль.

"Поэтому появился Аксенов, поэтому в срочном порядке собирали Верховный Совет Крыма, который, кстати, так и не собрали, голосовали дубликатами депутатских карточек, никого в помещение не пускали", - продолжил он.

"А Могилев уехал в Макеевку, потом Макеевку захватили его же друзья по партии, перекрашенные в другие цвета, он потом где-то шлялся еще по Крыму. Где он теперь - я не знаю, его судьба мне не интересна. Он предатель, который, к тому же, оказался, как и все донецкие большим трусом", - добавил Москаль.

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Как известно, в конце февраля 2014 года в Крым вошли российские войска, техника. Кроме того, украинский полуостров заполонили российские "казаки", которые вошли в так называемую "самооборону". Они силой вытеснили из АРК украинских военных и часть проукраински настроенных граждан.

А 16 марта 2014 года при повышенном военном присутствии ставленники Кремля провели на территории Крыма и города Севастополя так называемый "референдум о статусе полуострова", по результатам которого Россия включила Крым в состав РФ.

Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали это голосование и считают, что Россия оккупировала и аннексировала Крым.