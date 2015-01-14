Генпрокуратура уволила следователя за пьянство и самоуправство

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно информации, следователь нарушил присягу работника прокуратуры: во время проведения следственных действий в Хмельницком Боровус находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя незаконно.

В ГПУ сообщили, что зарегистрировали уголовное производство относительно Боровуса по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 356 УК Украины, по факту самоуправства.

Читайте такжеЯрема люстрировал своего первого заместителя скандального экс-прокурора Киева Герасимюка

Кроме того, генеральный прокурор Виталий Ярема за ненадлежащую организацию профилактической воспитательной работы с личным составом объявил выговор прокурору Киева Сергею Юлдашеву.

Также уволены из органов прокуратуры заместитель прокурора города Киева Николай Попович и и.о. начальника следственного отдела прокуратуры города Киева Виталий Фаринович.