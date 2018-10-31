Еврокомиссар Хан в ноябре посетит Украину
15:33, 31 октября 2018Политика
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Еврокомиссар прибудет в Киев с официальным визитом для двусторонних встреч.
Йоханнес Хан 9 ноября осуществит визит в Украину / фото УНИАН
Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан 9 ноября осуществит визит в Украину.
Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.
В частности, отмечается, что еврокомиссар прибудет в Киев с официальным визитом в пятницу для двусторонних встреч.
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Как сообщал УНИАН, ранее Хан заявлял, что приближение президентских и парламентских выборов в Украине, которые состоятся в 2019 году, не должны стать препятствием на пути продолжения проведения реформ в стране.
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