Еврокомиссар Хан в ноябре посетит Украину

Еврокомиссар прибудет в Киев с официальным визитом для двусторонних встреч.

Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан 9 ноября осуществит визит в Украину.

Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.

В частности, отмечается, что еврокомиссар прибудет в Киев с официальным визитом в пятницу для двусторонних встреч.

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Как сообщал УНИАН, ранее Хан заявлял, что приближение президентских и парламентских выборов в Украине, которые состоятся в 2019 году, не должны стать препятствием на пути продолжения проведения реформ в стране.