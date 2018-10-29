Суд должен был бы получить оригинал обращения Януковича к Путину - адвокат

Байдык считает недопустимыми доказательствами копию письма-обращения Януковича к Путину от 1 марта 2014 года, а также копию письма бывшего представителя РФ в Совбезе ООН Виталия Чуркина к генсеку ООН от 3 марта 2014 года.

Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене, Александр Байдык считает, что суд должен был бы получить оригинал обращения экс-президента Украины к главе Российской Федерации Владимиру Путину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Байдык заявил на сегодняшнем судебном заседании по делу госизмены Януковича в рамках судебных прений.

В частности, адвокат заявил, что копия письма бывшего представителя РФ в Совбезе ООН Виталия Чуркина к генеральному секретарю ООН имеет неизвестное происхождение и поэтому не может служить доказательством виновности Януковича. Также он добавил, что в материалах дела отсутствует оригинал обращения Януковича к Путину (в котором Янукович просит Путина использовать Вооруженные силы РФ на территории Украины - УНИАН) и поэтому считает, что это обращение, которое является основным доказательством государственной измены Януковича, не может расцениваться в качестве надлежащего доказательства. Байдык также добавил, что суду следует обратиться в МИД России, чтобы получить оригинал этого обращения.

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Также Байдык упрекнул сторону обвинения, что она не пыталась получить оригинал письма Чуркина к генсеку ООН.

В конце сегодняшнего судебного заседания председательствующий по делу судья Владислав Девятко спросил Байдыка, сможет ли он завтра наконец завершить свою речь в рамках судебных прений, однако так и не получил конкретного ответа. Байдык начал говорить, что он сможет определиться по этому поводу только завтра. После этого судья Девятко объявил перерыв в заседании до 9.00 30 октября.

Напомним, что согласно ранее определенному судом графику заседание по данному делу продлятся еще 30 и 31 октября. Также напомним, что дата выступления Януковича с последним словом, которая переносилась уже несколько раз, на сегодняшний день не известна.