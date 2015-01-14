Рада рассматривает вопросы пенсий и ответственности за военные преступления (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, также в первом чтении парламент рассмотрит законопроект о внесении изменений в закон “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” (относительно усовершенствования пенсионного обеспечения).

Читайте такжеРада предварительно поддержала законопроект об общественном телерадиовещанииКроме того, в частности, будут рассматриваться законопроекты, касающиеся недопущения разворовывания природного газа и безопасности на морском и речном транспорте.