Рада рассматривает вопросы пенсий и ответственности за военные преступления (прямая трансляция)
10:11, 14 января 2015Политика
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Сегодня Верховная Рада в первом чтении рассмотрит законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за отдельные военные преступления.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, также в первом чтении парламент рассмотрит законопроект о внесении изменений в закон “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” (относительно усовершенствования пенсионного обеспечения).
Читайте такжеРада предварительно поддержала законопроект об общественном телерадиовещанииКроме того, в частности, будут рассматриваться законопроекты, касающиеся недопущения разворовывания природного газа и безопасности на морском и речном транспорте.
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