Рада рассматривает вопросы пенсий и ответственности за военные преступления (прямая трансляция)

10:11, 14 января 2015
Политика
4591 0
обновлено

Сегодня Верховная Рада в первом чтении рассмотрит законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за отдельные военные преступления.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, также в первом чтении парламент рассмотрит законопроект о внесении изменений в закон “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” (относительно усовершенствования пенсионного обеспечения).

Читайте такжеРада предварительно поддержала законопроект об общественном телерадиовещанииКроме того, в частности, будут рассматриваться законопроекты, касающиеся недопущения разворовывания природного газа и безопасности на морском и речном транспорте.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter