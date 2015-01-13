СМИ: Элитный дом экс-министра Ставицкого осенью оформили на кипрский оффшор

Об этом пишет в своем блоге журналист "Deutsche Welle" Екатерина Каплюк, передает Украинская правда.

Как отмечает автор, дом на ул. Дубенская, 14 (возле Ботанического сада) ранее был оформлен на его тещу Валентину Ушакову.

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С октября 2014-го владельцем здания стала кипрская компания "Магавения Инвестментс" ("Magavenia Investments"), говорится в блоге.

На эту же "Магавения Инвестментс" недавно переписали ООО "Актив капитал групп", которым ранее владела Ушакова. Директором "Актив капитал групп" и до сих пор остается Анатолий Ставицкий, отец экс-министра.

Владельцем "Магавении" является компания "Сайкон Холдингс ЛТД" ("Sykon Holdings LTD").

Кроме того, журналистка сообщила об официальных владельцев квартир в Пассаже на Крещатике.

По словам автора, в конце 2000-х квартирами № 30-31 владела близкая к экс-главе Партии зеленых Владимира Костерина фирма "Медиа Проект Плюс", но кто именно был владельцем в 2013-2014 годах, мне пока неизвестно. Как говорили соседи, чаще всего на этом этаже можно было увидеть тещу Ставицкого. Теперь же по крайней мере в одной квартире (а именно №31) вряд ли грозит арест.

"Согласно записи в реестре, в декабре 2014-го ее обладательницей стала Юлия Лаута. Так зовут подругу/девушку сына Ставицкого, которая неоднократно на камеру заявляла о давнем знакомстве с ним", - пишет Каплюк.

Другой квартирой в Пассаже (№78), где еще в начале 2014-го была прописана жена министра Елена, владеет компания "Элит-Рент".

Эта фирма имеет в собственности и одну из квартир на бульваре Дружбы Народов, 14-16: в этом доме правоохранители нашли драгоценности министра Ставицкого во время обысков, проведенных после его бегства с Украины после Майдана.

Владелец "Элит-Рента" прячется за шотландской фирмой, однако директор и подписант компании Сергей Пушкаренко и Владимир Дроботя оказались давними знакомыми экс-министра. Пушкаренко, например, еще и некоторое время возглавлял компанию "Голден Деррик".

Как известно, после бегства Ставицкого с Украины у него провели обыск и изъяли коллекцию сверхдорогих часов, бриллианты, слитки золота и 5 миллионов долларов наличности.

Ставицкий был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.