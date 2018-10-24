Украинский политолог похвастался в Москве стоимостью своего гардероба (видео)
Украинский политолог Вадим Карасев "засветился" в российском видеоблоге. Он рассказал, сколько стоит его одежда.
Карасева остановили в центре Москвы, неподалеку от ЦУМа, и подробно расспросили обо всех деталях гардероба.
Смотрите видео с 04:59-07:00:
Куртка: "Это Лондон, бренд "Эндерсон". Она стоит недорого – 600-700 евро".
Футболка: "Это "Армани", она очень давняя, кстати. Хорошая футболка... Где-то 30 евро".
Бусы: "Где-то 400 евро".
Очки: "Это, кстати, "Ив Сен Лоран", стоят примерно 200 евро".
Джинсы: "Это "Кензо"... Где-то 100 евро".
Кеды: "100 евро примерно, это "Прада".
Сумка: "Друг подарил на день рождения, поэтому не знаю, сколько стоит".
Часы: "Подарок от олигарха".
На вопрос, где работать, чтобы так одеваться, политолог ответил: "Любите рок-музыку и работайте над собой".
Стоит отметить, что политолог Вадим Карасев появлялся на росТВ в качестве эксперта из Украины.