ГПУ проверит причастность Ефремова и Королевской к финансированию террористов

Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема поручил провести досудебное расследование возможной причастности народного депутата от "Оппозиционного блока" Наталии Королевской и бывшего народного депутата от Партии регионов Александра Ефремова к финансированию боевиков на востоке Украины.

Об этом сообщил старший помощник генерального прокурора по особым поручениям Валерий Карпунцов в Facebook.

Он напомнил, что уполномоченная президента Украины по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, народный депутат Ирина Геращенко направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить причастность Королевской и Ефремова к финансированию боевиков на востоке Украины.

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«В связи со значительным общественным резонансом и необходимостью оперативного реагирования на проявления сепаратизма мной был подан соответствующий рапорт генеральному прокурору Украины», - сообщил Карпунцов.

По его словам, 6 января Ярема «обязал первого заместителя зарегистрировать сообщение в ЕРДР и провести досудебное расследование относительно возможной причастности Ефремова, Королевской и других к сепаратистской деятельности и финансированию незаконных вооруженных формирований».

Карпунцов отметил, что вопрос взят на личный контроль генпрокурора.