ГПУ проверит причастность Ефремова и Королевской к финансированию террористов

19:35, 12 января 2015
Политика
6547 0

Карпунцов отметил, что вопрос относительно возможной причастности Ефремова и Королевской к сепаратистской деятельности взят на личный контроль Яремы.

Фото УНИАН

Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема поручил провести досудебное расследование возможной причастности народного депутата от "Оппозиционного блока" Наталии Королевской и бывшего народного депутата от Партии регионов Александра Ефремова к финансированию боевиков на востоке Украины.

Об этом сообщил старший помощник генерального прокурора по особым поручениям Валерий Карпунцов в Facebook.

Он напомнил, что уполномоченная президента Украины по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, народный депутат Ирина Геращенко направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить причастность Королевской и Ефремова к финансированию боевиков на востоке Украины.

Читайте такжеГеращенко просит ГПУ проверить, имеет ли Королевская отношение к боевикам

«В связи со значительным общественным резонансом и необходимостью оперативного реагирования на проявления сепаратизма мной был подан соответствующий рапорт генеральному прокурору Украины», - сообщил Карпунцов.

Допис by Валерій Карпунцов.

По его словам, 6 января Ярема «обязал первого заместителя зарегистрировать сообщение в ЕРДР и провести досудебное расследование относительно возможной причастности Ефремова, Королевской и других к сепаратистской деятельности и финансированию незаконных вооруженных формирований».

Карпунцов отметил, что вопрос взят на личный контроль генпрокурора.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter