Тимошенко объявляет ультиматум (дополнено)

БЮТ не будет принимать участия в работе Верховной Рады до тех пор, пока не будет принято постановление о проведении досрочных выборов мэра Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции.

«Во вторник наше очень жесткое требование – или постановление о досрочных выборах мэра Киева и горсовета, или наша команда участия в работе не принимает», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она напомнила, что в одном из пунктов коалиционного соглашения демократических сил говорится о необходимости принятия постановления Верховной Рады о срочном объявлении досрочных выборах мэра Киева и горсовета столицы.

«Две демократические команды договорились о том, что это решение будет принято одним из первых. И я верю в то, что наша демократическая коалиция ни при каких обстоятельствах не нарушит свои обязательства перед киевлянами», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она сообщила, что БЮТ внес в ВР проект постановления о проведении досрочных выборов мэра Киева и горсовета через 45 дней после принятия этого постановления.

«И я сейчас хотела бы сообщить, что наша команда в парламенте, которая представлена достаточно мощной фракцией в 156 народных депутатов, во вторник не приступит к работе, пока не будет первым вопросом поставлено постановление о досрочных выборах мэра Киева и горсовета Киева», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ также подчеркнула, что оглашение досрочных выборов мэра Киева и горсовета является конституционной нормой, которая не требует «никаких разъяснений, никаких дополнительных действий».

«На сегодняшний день есть материалы и документы, подготовленные рабочей группой правительственной, которая работала, которая передала все материалы в Верховную Раду и в специальную следственную комиссию. Я уверена, что эта следственная комиссия безотлагательно разберется с этими материалами, попытается собрать дополнительные материалы – для этого много времени не надо, и во вторник мы будем абсолютно готовы, чтобы проголосовать постановление о досрочных выборах мэра Киева и горсовета», - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что вторник станет «моментом истины» для всех депутатов и будет видно, кто, каким образом отнесется к принятию данного постановления.

Она не исключила, что депутаты будут «прикрываться любыми поводами».

«Они будут прикрываться или нарушением регламента, или тем, что это возможно не ко времени, или будут рассказывать, какой мэр Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ эффективный. Я думаю, что мы, начиная со вторника, весь этот цирк увидим», - предположила лидер БЮТ.