Рада должна заблокировать финансирование коррупционных схем Фирташа за счет повышения цен на газ для населения - Винник

По мнению нардепа, способствует этому принятие законопроекта № 6391-1 "Об обеспечении коммерческого учета природного газа".

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник призвал коллег по Верховной Раде на внеочередном заседании принять законопроект № 6391-1 "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" (относительно создания единой базы абонентов - потребителей природного газа).

В своем посте в Facebook Винник отметил, что таким образом народные депутаты смогут раз и навсегда заблокировать безосновательные повышение цен на газ для населения.

"Я считаю, что все политические силы, которые имеют программы улучшения работы системы ЖКХ, а тем более - снижение тарифов, просто обязаны отбросить свои амбиции и поддержать этот законопроект. Нет, он не снизит тарифы. Но он поставит точку в безосновательном повышении цен на газ в пользу олигархов всеми будущими правительствами страны", - отметил Винник.

Он пояснил, что законопроект позволит создать прозрачную базу потребителей газа. В свою очередь такая информация позволила бы убедить МВФ не повышать цену на газ для населения, ведь международный финансовый институт интересует только невозможность реализации коррупционных схем на рынке.

Однако, подчеркнул нардеп, в условиях существования коррупционных схем и существование альтернативного способа решения проблемы Кабинет Министров Украины, игнорируя положения Основного закона Украины, касающихся собственности Украинского народа на все природные ресурсы государства, принял решение о повышении тарифов на газ для населения на 23,5%.

Таким образом, по мнению Винника, Владимир Гройсман подтвердил, что не интересуется благосостоянием населения, а работает в пользу группы олигархов, которые используют монополизированы ими сектора экономики Украины для еще большего обогащения.

"Уже больше года в Верховной Раде зарегистрирован проект закона 6391-1 "О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа", которым предлагается создание единой базы потребителей природного газа и передача соответствующей информации от облгазов, большинство из которых принадлежит олигарху Дмитрию Фирташу, в НАК "Нафтогаз Украины".

Создание этой базы данных позволило бы получить фактический перечень бытовых и коммерческих потребителей и применить нормы Конституции, которые позволяют продавать газ населению по его себестоимости.

Но сделало ли правительство или лично господин Гройсман какие-то шаги для этого? - Нет Никаких!", - возмутился Винник.