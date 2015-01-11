Порошенко обсудил с Олландом и Меркель будущий саммит в Астане и встретился с лидерами стран ЕС

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, стороны согласовали шаги, обсудили необходимые условия и график подготовки к саммиту в Астане в нормандском формате.

В частности, было отдельно отмечено, что до начала работы саммита должна быть проведена встреча министров иностранных дел и Трехсторонней контактной группы, а также согласованы конкретные дальнейшие шаги в контексте реализации Минских договоренностей.

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Во время визита во Францию в Елисейском Дворце президент Украины также провел ряд коротких встреч с лидерами стран ЕС, руководителями Евросоюза и международных организаций. В частности с премьер-министрами Италии Маттео Ренци, Испании - Мариано Рахое, Норвегии - Ерною Солберг, Швеции Стефаном Левеном, Израиля - Беньямином Нетаньяху, Словении - Миро Цераром, Люксембурга - Ксавье Бетелем, Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, Высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини и Председателем Европарламента Мартином Шульцем, Генеральным секретарем НАТО Енсом Столтентенбергом и Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития (OECP) Хосе Анхелем Гурриа, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее УНИАН сообщал, что Порошенко отправился во Францию на Марш единства.