Порошенко отправился во Францию на Марш единства

Об этом сообщила пресс-служба президента.

В манифестации примут участие мировые лидеры, в частности Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министры Великобритании Дэвид Кэмерон, Италии - Маттео Ренци, Латвии Лаймдота Страуюма, Испании - Мариано Рахой, Норвегии Эрна Солберг, Швеции - Стефан Левен, Президент Украины Петр Порошенко. Кроме того, в мероприятиях примет участие Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

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