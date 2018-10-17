Украина рассказала, как РФ распространяет "страшилки" о своем выходе из Совета Европы

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что если Россия не восстановит платежи в бюджет Совета Европы в 2019 году, ее участие в уставных органах будет прекращено.

Представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что Россия распространяет "страшилки" о возможном выходе из Совета Европы.

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Об этом он написал в своем Twitter, реагируя на слова главы МИД России Сергея Лаврова, что Россия сама выйдет из Совета Европы, если поднимут вопрос о ее исключении.

"Свежая русская манипуляция. И в очередной раз скучная до невозможности. За неуплату бюджетных взносов с СЕ не исключают. Исключать надо было сразу в 2014 за агрессию против Украины. Но Комитет министров не имел для этого ни сил, ни вдохновения. Сейчас на это тоже не пойдут", - отметил Кулеба.

По словам украинского представителя в СЕ, сомнителен и другой тезис Лаврова о непризнании легитимности представителей СЕ, если их выберут без участия российской делегации.

"Ягланда в 2014 переизбирали без РФ. Но Москва его признает. Даже очень. И комиссара по правам человека, которого в ПАСЕ выбирали без РФ, признает. Поэтому все эти страшилки - баян. Но не сомневаюсь, что сейчас за них некоторые возьмутся для нагнетания паники и истерики, чтобы помочь России ", - отметил Кулеба.

Напомним, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что если Россия не восстановит платежи в бюджет Совета Европы в 2019 году, ее участие в уставных органах будет прекращено.

МИД РФ обвинил ПАСЕ в системном кризисе в Совете Европы, а в России задумались над замораживанием членства в Совете Европы, не дожидаясь исключения.