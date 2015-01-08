Луценко обещает "Национальную полицию" уже через полгода

Об этом он написал в Facebook, обнародовав свой законопроект о создании Нацполиции.

"О необходимости создания полиции в Украине давно и много говорится. 7.01.15 я завершил подготовку проекта закона о Национальной полиции", - сообщил Луценко, пишет Украинская правда.

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В его законопроекте предлагается, чтобы деятельность Нацполиции координировал "гражданский министр".

Также Луценко предлагает ликвидировать Управления внутренних дел в областях и районах.

Начальника полиции предлагается назначать решением Кабмина на контракт на 5 лет.

Также он хочет создать Полицейскую комиссию, в которой 3/5 членов были бы правозащитниками и другими гражданскими, которая бы назначала "на должности в полиции через конкурс, который проводят с использованием полиграфа".

Предусмотрено и "обязательное согласование местными советами назначения руководителей полиции общественной безопасности и дорожной полиции, право их снятия 2/3 голосов" и "право сессий местных советов большинством голосов снять любого работника полиции".

По словам Луценко, если его законопроект примут, то "в ходе спецпроверок и конкурсов за 6 месяцев будет создана Национальная полиция".