Экс-депутат Госдумы рассказал, стоит ли Украине бояться войны на Черном и Азовском морях

По мнению депутата, старые договоры об использовании Азовской акватории давно невыгодны Украине.

Известный российский оппозиционный политик и экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев прокомментировал необходимость разрыва договоров с Россией по поводу совместного использования акватории Азовского моря.

Об этом сообщает "Главред".

"Как вы, наверное, знаете, я всегда выступал и выступаю за то, чтобы называть все вещи своими именами и войну называть войной, Договор о дружбе объявить недействующим еще в 2014 году, когда началась агрессия, и т.д. Однако конкретный договор по Азовскому морю написан и фиксирует положение дел, при котором Крым − украинский. И поэтому его денонсация Украине невыгодна", − сказал он.

Пономарев считает, что российская сторона строительством Керченского (Крымского) моста фактически денонсировала такие договоры.

"И вы ошибаетесь, говоря, что Россия действует согласно договорам. Как раз Россия нарушила этот договор, и когда строила Крымский мост, и когда сейчас фактически решает, кто может пройти через Керченский пролив, а кто - нет. Как раз этот договор ей это запрещает, а разрыв его приведет к тому, что, исходя из российского понимания − "Крым российский", ей будут развязаны руки в давлении на украинские суда", − заявил экс-депутат.

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Кроме того, Пономарев прокомментировал возможность военных действий в акваториях Черного и Азовского морей.

"Война возможна только тогда, когда возможно сопротивление. А у Украины фактически нет флота, который мог бы всерьез противостоять российскому. Поэтому воевать на море там особенно некому. Думаю, что нарастить военно-морской потенциал для Украины будет очень дорогим и небыстрым упражнением, поэтому скорее стоит задумываться (знаю, что об этом думают) об укреплении береговой обороны", − подытожил он.

Как сообщал УНИАН, экс-депутат Госдумы сказал, когда наладятся отношения Украины и России.