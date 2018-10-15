Трамп похвастался, что предоставил Украине оружие, а Обама – подушки
09:17, 15 октября 2018Политика
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Также Трамп обвинил Обаму в том, что именно он "отдал часть Украины", которой сейчас руководит Россия.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявил, что он помогает Украине больше, чем предыдущий глава государства Барак Обама.
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Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS, передает Украинская правда.
"Я тот, кто дал Украине наступательное вооружение и противотанковые системы. Обама этого не сделал. Знаете, что он отправлял? Он отправлял подушки и одеяла", - отметил Трамп.
Он также добавил, что именно Барак Обама "отдал часть Украины", которой сейчас руководит Россия.
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