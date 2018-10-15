Трамп похвастался, что предоставил Украине оружие, а Обама – подушки

Также Трамп обвинил Обаму в том, что именно он "отдал часть Украины", которой сейчас руководит Россия.

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