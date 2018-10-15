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Трамп похвастался, что предоставил Украине оружие, а Обама – подушки

09:17, 15 октября 2018
Политика
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Дональд Трамп / REUTERS

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Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS, передает Украинская правда.

"Я тот, кто дал Украине наступательное вооружение и противотанковые системы. Обама этого не сделал. Знаете, что он отправлял? Он отправлял подушки и одеяла", - отметил Трамп.

Он также добавил, что именно Барак Обама "отдал часть Украины", которой сейчас руководит Россия.

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Теги: #Украина#Барак Обама#Дональд Трамп