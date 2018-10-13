Климкин: РФ значительно увеличит усилия по дестабилизации ситуации на Закарпатье в связи с автокефалией

Глава МИД призвал венгерское меньшинство на Закарпатье сохранять бдительность.

Министр иностранных дел Павел Климкин подчеркивает, что Российская Федерация в десятки раз увеличит усилия по дестабилизации ситуации в Закарпатской области в связи с ожидаемым решением Синода Константинопольской церкви и Вселенского патриарха Варфоломея о предоставлении Томоса на создание единой поместной православной церкви в Украине.

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Об этом глава МИД сказал на пресс-конференции в Ужгороде, которая транслировалась в социальной сети Facebook Ужгородским пресс-клубом, после встречи с представителями венгерского меньшинства Закарпатья.

"Одно из моих обращений к венгерским друзей было очень простое - Россия сейчас, с принятием решения об автокефалии украинской церкви, увеличит свои усилия по дестабилизации ситуации здесь не в два, не в три раза, а, наверное, в десятки раз. То есть будьте бдительны, будьте сконцентрированы и старайтесь не раскручивать эмоции там, где это способствует России", - подчеркнул Климкин.

"И, кстати, даже в этой дискуссии многие говорили, что то, что произошло, оно на самом деле очень способствует России", - заявил Климкин.

По его словам, представители венгерского меньшинства понимают, что ситуация, возникшая в украинско-венгерских отношениях из-за закона об образовании, выгодна для РФ.

"Даже представители венгерской общины говорили об этом на сегодняшней нашей встрече, понимая, что нынешняя ситуация, она вредит 100% венграм, вредит Украине, но выгодна России. Что всем понятно, каким образом происходили последние провокации. Одна провокация была организована из Приднестровья непосредственно, другая провокация была организована польскими правыми, и понятно, кто ими руководил", - сказал Климкин.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

12 октября в УПЦ КП призвали епископат, духовенство и верующих УАПЦ и УПЦ МП начать подготовку к Объединительному собору.