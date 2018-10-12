Пашинский купил катер за сумму, превышающую его доход за весь 2017 год

За 2017 год депутат задекларировал 607,6 тыс. гривень доходов.

Заместитель председателя фракции "Народный фронт" в Верховной Раде, председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский задекларировал приобретение рыболовного катера за 642,8 тыс. гривень.

Речь идет о модели Tracker Pro Guide V175WT, и право собственности на это плавсредство нардеп получил 3 октября 2018 года, сообщают "Українські новини".

При этом за 2017 год Пашинский задекларировал 607,6 тыс. гривень доходов. Об этом свидетельствуют данные, внесенные им в Единый реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства.

Напомним, весной 2018 года в СМИ появлялась информация о коррупционных схемах в украинской оборонной сфере. В качестве организаторов сомнительных сделок журналисты назвали Сергея Пашинского и Олега Гладковского - заместителя секретаря СНБО. Писали, что Сергей Пашинский является одним из кураторов украинской военной промышленности, а его сын Антон занимает руководящий пост в компании, продающей оружие за рубеж.