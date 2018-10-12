Климкин: позиция Будапешта относительно языка вредит украинским венграм

В субботу глава МИД Украины посетит заседание «Общества венгерской культуры Закарпатья» в Ужгороде.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин убежден, что нынешняя позиция Будапешта относительно языка вредит украинским венграм.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Завтра посещу Ужгород. «Общество венгерской культуры Закарпатья» пригласило меня на свое заседание... Особенно для меня важно будет поговорить с теми украинскими венграми, чьи интересы непосредственно затрагивает нынешняя напряженность между Будапештом и Киевом», - написал министр.

Климкин отметил, что никаких «выпадов» против венгерской общины у него нет.

«Да, я дискутирую с официальным Будапештом по вопросам преподавания государственного языка, я решительно осудил практику массовой раздачи венгерского гражданства (причем тайной, что меня особенно раздражает), но никаких выпадов против венгерской общины у меня не может быть ни на практике, ни в теории! Наоборот, я всегда утверждал, что нет никаких оснований обвинять венгров с двойным гражданством в измене или сепаратизме», - подчеркнул глава МИД.

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Он убежден, что нынешняя позиция Будапешта относительно языка вредит украинским венграм.

«Я абсолютно убежден, что нынешняя позиция Будапешта относительно языка действительно вредит украинским венграм. Вот, например, какие перспективы ждут ребят из Берегово, если по окончании школы они двух предложений не смогут связать на государственном языке?» - подчеркнул Климкин.

По словам министра, ситуацию с двойным гражданством он призывает решить таким образом, чтобы не навредить людям, которые уже имеют два паспорта.

«В конце концов, я был первым, кто предложил начать дискуссию о том, как решить проблему, даже рассмотреть возможность здравомыслящего и сбалансированного применения двойного гражданства. Но мои критики этого почему-то не замечают», - отметил Климкин.

Как сообщал УНИАН, отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия украинским парламентом нового закона об образовании в 2017 году.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

В частности, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто потребовал от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, в противном случае Будапешт будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.

После ситуации с тайной раздачей украинцам венгерских паспортов Климкин заявил, что Украина может выслать венгерского консула из Берегово и не отступится от реализации проукраинской политики на Закарпатье.

В свою очередь Сийярто пригрозил прибегнуть к новым мерам по препятствованию европейской и евроатлантической интеграции Украины.

4 октября консул Венгрии в городе Берегово был объявлен персоной нон грата с требованием покинуть территорию Украины.

В ответ Венгрия заявила о высылке украинского консула в Будапеште.