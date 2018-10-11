Переживут ли отношения Украины с НАТО выборы?

Презентация ежеквартального журнала "TRUMAN Index" 16 октября. 11:00. Украинский кризисный медиа-центр.

Как уравновесить дисбаланс отношения к НАТО в разных регионах Украины? Как этим дисбалансом воспользуются участники предстоящей избирательной гонки? Какова обновленная повестка дня для Украины в контексте принятия новой годовой национальной программы? Анализ отношений с НАТО за полугодие: итоги саммита, блокирование венграми евроатлантического продвижения Украины. Практические аспекты сотрудничества, совместимость войск и приближение украинской армии к стандартам НАТО. По какой методике следует измерять соответствие Украины этим стандартам?

TRUMAN Agency приглашает на презентацию очередного выпуска аналитики TRUMAN Index. Мероприятие состоится 16 октября в 11:00 в Украинском кризисном медиа-центре (ул. Крещатик, 2).

Ключевой темой встречи станут отношения Украины с НАТО накануне избирательной гонки. Также мы расскажем, как изменились двусторонние отношения Украины с США, ЕС, Китаем и Россией.

Спикеры: Тамара Тачинская, старший партнер TRUMAN Agency; Барбора Маронкова, директор Центра информации и документации НАТО в Украине; полковник Геннадий Коваленко, в.и.о. начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба ВСУ; Екатерина Зарембо, заместитель директора Центра "Новая Европа".

TRUMAN Index - это ежеквартальный аналитический журнал, отслеживающий качество развития взаимоотношений Украины с США, ЕС, Китаем и Россией. С 2018 года аналитика расширилась еще одним направлением - каждые полгода мы отслеживаем двусторонние отношения Украины с НАТО.

Регистрация для гостей - https://goo.gl/forms/BjYTIMhErYOj11ZA2

Регистрация для журналистов - https://goo.gl/forms/GVUpIxGAdNGsvIz93