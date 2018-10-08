Запад не в восторге от судебной реформы в Украине - эксперт

одной из главных проблем судебной системы является недостаток кадров на уровне районных судов.

Бывший депутат Верховной Рады 6-го и 7-го созыва, экс-представитель Украины в Европейской комиссии "За демократию через право" ("Венецианская комиссия") Владимир Пилипенко считает, что последние социологические исследования о судебной реформе свидетельствуют о том, что люди не видят реальных изменений в судебной системе и улучшения работы судебной ветви власти.

"Большинство украинцев, как свидетельствуют результаты социологических исследований, недовольны результатами реформы. Ключевая причина - люди не видят реальных изменений, улучшения работы судебной ветви власти. Замечу, что нынешняя власть начала реформу судебной системы с Верховного суда. Это то же самое, что "строить дом, начиная с крыши", - сказал он.

При этом, по его словам, одной из главных проблем судебной системы является недостаток кадров на уровне районных судов.

"В результате «реформы» за последние годы в стране не работают отдельные суды первой инстанции. Одни судьи ушли в отставку, у других истек срок полномочий. Поэтому украинцы не имеют возможности даже обратиться в суд, что ограничивает право граждан на правосудие. Откуда тогда возьмется доверие ко всем этим изменениям и высокая оценка действий власти со стороны общества?", - отметил Пилипенко.

Также эксперт раскритиковал создание таких судов как северный, восточный, центральный и других.

"Также еще одно «ноу-хау» - создание таких судов как Северный, Северо-Западный, Восточный, Центральный, Южный апелляционный суд и тому подобное. Очевидно, теперь юристам нужно компас выдавать после окончания учебы, чтобы они понимали, где какой суд в стране находится", - возмутился он.

Пилипенко подчеркнул, что на Западе не в восторге от судебной реформы в Украине.

"Совет Европы заявил, что в Украине суды меньше всего финансируются со стороны государства. Соответственно, о каком престиже, честности и прозрачности можем говорить, когда государство элементарно не вкладывает ресурсы в создание нового качественного уровня судебной системы?", - подчеркнул он.

Как сообщали Українські Новини, бывший министр юстиции Елена Лукаш считает, что последние результаты социологических исследований о провале судебной реформы свидетельствуют о том, что реформа не состоялась.

68% граждан считают судебную реформу неуспешной.