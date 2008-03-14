Ющенко жаль, что у Януковича - голова в песке

«Откровенно скажу: с одной стороны, я сожалею по поводу этого заявления. А с другой, это право каждой партии. Я не вижу в этом никакой проблемы. Убежден, что Партия регионов еще раз взвесит свою позицию”. Так президент Украины Виктор Ющенко в интервью агентства Укринформ прокомментировал выход Партии регионов из конституционного совета. Текст интервью опубликован на официальном сайте Президента.

На взгляд Ющенко, “выходить из диалога и консолидированной работы над изменениями к Основному закону - это слабый поступок”. Президент сослался на то, что по его данным две трети нации выступают за принятие Конституции на референдуме, и заявил, что “не является большой дилеммой, будем ли мы это делать со всеми политическими силами, или только с некоторыми”.

В то же время президент призывал регионалов: “если у нас дума об Украине одна, не прячьте голову в песок, выходите на честные дебаты, объясняйте свою позицию. Потому что речь не идет о разделе должностей, о компетенции Ющенко относительно полномочий. Не это меня интересует. Меня интересует, как обеспечить стабильность в этой стране. Потому что я, как никто другой, чувствую на себе дискредитированные правила игры, введенные с 2004 года”.

“Президент Украины имеет право конституционной инициативы, - отметил Ющенко и добавил: К этой инициативе я хочу привлечь как можно больше сторон”.