Боевики сегодня более 20 раз обстреляли позиции сил АТО – штаб (видео)

Как сообщает пресс-центр АТО в Facebook, по состоянию на 18.00, «начиная с 6 часов утра, незаконные вооруженные формирования осуществили 22 обстрела позиций украинских военных. Сначала боевики 6 раз обстреляли из стрелкового оружия, гранатометов и минометов наши подразделения, которые удерживают позиции вблизи Марьинки. Впоследствии террористы перенесли огонь на защитников аэропорта Донецк и поселка Пески.

Под обстрел также попали наши позиции вблизи населенных пунктов Красногоровка, Опытное и Северное. Боевики активно применяли стрелковое оружие, гранатометы, минометы и вооружение танка», сказано в сообщении.

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Также отмечается, что незаконные вооруженные формирования дважды открывали артиллерийский огонь по украинским военным из жилых кварталов Донецка. Военнослужащие на такую провокацию не поддались и в ответ не стреляли.

Кроме того, в течение дня 6 обстрелов зафиксировано в других районах в зоне АТО. На Донетчине боевики вели огонь по населенным пунктам Золотое, Никишино и Чернухино.

На Луганщине из минометов и стрелкового оружия обстреляли позиции сил АТО вблизи населенного пункта Крымское.

Украинские военные полностью контролируют ситуацию и стойко удерживают свои позиции, отмечается в сообщении.