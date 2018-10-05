Яценюк после встречи с Меркель: Украина на повестке дня персонально канцлера Германии

Лидер «Народного фронта» сообщил, что во время встречи обсуждались и вопросы программы финансово-экономической помощи для Украины и сотрудничество с Международным валютным фондом.

В пятницу, 5 октября, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в Берлине встретился с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

По окончанию встречи он сообщил журналистам, что одной из главных тем обсуждения были вопросы экономического сотрудничества между двумя странами.

Арсений Яценюк подчеркнул, что Федеральный канцлер Германии «была и остается не просто сторонником Украины, а человеком, который реально поддерживает нас».

Он напомнил, что 1 ноября Ангела Меркель прибудет с визитом в Киев: «Украина на повестке дня персонально Канцлера Германии. Ее решение поехать в Киев является свидетельством того, что она поддерживает Украину».

Лидер «Народного фронта» отметил, что 29 ноября в Германии состоится крупный бизнес-форум между Украиной и Германией. Лидер «Народного фронта» подчеркнул, что Ангела Меркель лично обратилась с тем, чтобы Украина была достойно представлена на этом бизнес-форуме». Он напомнил, что Германия является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: «То, что немецкий бизнес вкладывает деньги в зеленую энергетику в Украине, в создание новых заводов для автомобильной промышленности, является свидетельством того, что это не просто политические разговоры», - сказал Арсений Яценюк, добавив, что этим немецкий бизнес непосредственно создает рабочие места. Кроме того, отметил он, товарооборот между Украиной и Германией вырос на 25%.

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Лидер «Народного фронта» сообщил, что во время встречи обсуждались и вопросы программы финансово-экономической помощи для Украины и сотрудничество с Международным валютным фондом. Арсений Яценюк напомнил, что во время его пребывания на должности Главы Правительства, Украина сократила внешние долги на 6 миллиардов долларов. В то же время общий объем программы с МВФ 17,5 миллиарда долларов, а Украиной получено только 8.

«Позиция Германии в Совете директоров Международного валютного фонда очень важна для того, чтобы соглашение было наконец подписано», - сказал Арсений Яценюк, подчеркнув, что это даст возможность продолжить путь реформ, по которому идет Украина последние четыре года.

«Впервые за историю Украины западное большинство держится вместе четыре с половиной года. Несмотря на то, что у меня были «трения» с Президентом Порошенко, мы нашли себе силы для того, чтобы ради страны не развалить шаткую политическую стабильность. Чтобы с минус 14% ВВП сделать 3% роста. Мы нашли в себе силы, чтобы не допустить страну до банкротства, ведь мы пришли, когда страна была разрушена», - сказал он.

Лидер «Народного фронта» напомнил, что в 2014 году на счетах госказначейства было 108 тысяч гривен: «Когда я ушел, на счетах Правительства у нас уже было 4 миллиарда долларов».

«Проведение бизнес-форума между Украиной и Германией – это четкий шаг до того, как экономически помочь Украине. Решение немецкого бизнеса по инвестициям в украинскую экономику тоже является ярким примером поддержки нашего государства», - добавил Арсений Яценюк.

Во время визита в Берлин лидер «Народного фронта» также встретился с Государственным секретарем Министерства иностранных дел Германии Вальтером Йоганнесом Линднером, руководством фонда «Liberale Moderne», экспертами Института восточноевропейских и международных исследований.